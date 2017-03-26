النيابة الإدارية لمستشفى بلطيم تكشف تعطل 19 حضانة وغياب الأطباء

كتب- عمرو علي:

كشفت معاينة النيابة الإدارية لمستشفى بلطيم المركزي بعد الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف وتقرير البصمة أن 43 من العاملين بالمستشفى قد تركوا العمل بها دون إذن، كما تبين عدم حضور الدكتور "ع.ش" وانقطاع الدكتورة "م.أ" خلال الفترة من 18/3/2017 وحتى 22/3/2017.

ورصدت المعاينة عن تعطل 19 حضانة بقسم الأطفال بالمستشفى كما تبين أن شبكة الأكسجين معطلة ويتم تزويد الحالات بالأكسجين عن طريق اسطوانات الأكسجين.

وتلاحظ للنيابة من معاينة بنك الدم وجود عدد 9 أكياس دم فقط لاغير.

وقالت النيابة إنه بمعاينة قسم الكلي بالمستشفى تبين عدم وجود أي طبيب بالقسم بالرغم من وجود حالات مرضية بها وتضرر المرضي المتواجدون بالقسم من عدم وجود طبيب كلي بالمستشفى.

وبالانتقال إلي قسم المناظير بالمستشفى تبين أنه يوجد عهدة المستشفى عدد 7 مناظير وتبين أن بعض تلك المناظير لم تستخدم وأن المنظار الذي يتم استخدامه يوجد به بعض الأجزاء معطلة لم يتم إصلاحها.

وقالت النيابة إنها وجدت أثناء وجودها بالمستشفى كرتونة ملقاة خلف المبنى القديم أمام غرفة المستلزمات الطبية وبمناظرة محتوياتها ظاهريًا تبين أنها تحتوي على عدد 402 جهاز طبي مما يستخدم في غطاء المحاليل الطبية للمرضي والمعروف باسم أجهزة نقل المحاليل إنتاج مايو لسنة 2012 وانتهاء الصلاحية أبريل لسنة 2017 وقد قامت النيابة بتحريزها.

قام بالمعاينة فريق من النيابة ضم المستشار محمد شطا نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة بلطيم والمستشار محمد صبحي الوكيل العام الأول ومحمد واصف رئيس النيابة وحسام الدين عبد الرؤوف رئيس النيابة و طارق العجمي وكيل أول النيابة بالانتقال لمعاينة المستشفى على الطبيعة والوقوف على المخالفات الكائنة بها.