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كيف علقت جينيفر لورانس على الشبه بينها وبين زبيدة ثروت؟

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كيف علقت جينيفر لورانس على الشبه بينها وبين زبيدة ثروت؟ كيف علقت جينيفر لورانس على الشبه بينها وبين زبيدة ثروت؟

التحرير

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قارن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانة العربية زبيدة ثروت والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، حتى أصبح الأمر حديث المواقع الأجنبية والأكثر بحثًا على موقع "جوجل".

حلت جينيفر ضيفة مع الممثل كريس برات فى حوار أجرته معهما في فقرة خاصة بمجلة "Weird"، سألتها خلاله عن أكثر الأسئلة الغربية المحاطة بها والأكثر بحثًا عنها بالإنترنت.

وأجابت على سؤاله بخصوص الشبه بينها وبين زبيدة ثروت، قائلة: "الحقيقة أن الممثل جيرمي رينر، هو من تجمعني به صلة قرابة، فهناك من أجرى بحث نسب حوله وتبين أننا أقارب من الدرجة الثالثة".

يُذكر أن آخر أعمال جنيفر لورانس هو فيلم "Passengers"، بمشاركة الفنانين كريس برات، ولورانس فيشبورن، ومايكل شين، وجولي كيردا، ومن تأليف جون سباهتس وإخراج مورتين تيلدوم.

 

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التحرير

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