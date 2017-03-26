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بالصور.. الظلام يسود أهم معالم المدن في "ساعة الأرض"

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مصراوي Masrawy

برج إيفل (باريس)برج إيفل (باريس)

برج بيج بن (لندن)برج بيج بن (لندن)

برج خليفة (دبي)برج خليفة (دبي)

برج طوكيوبرج طوكيو

تمثال المسيح (ريو دي جانيرو)تمثال المسيح (ريو دي جانيرو)

أوبرا سيدنيأوبرا سيدني

الرياضالرياض

براندينبرج (برلين)براندينبرج (برلين)

برج إيفل (باريس)برج إيفل (باريس)

بوابة كودريجا (برلين)بوابة كودريجا (برلين)

جسر البرج (برلين)جسر البرج (برلين)

قصر الكرملين (موسكو)قصر الكرملين (موسكو)

قصر بليفيدور (فيينا)قصر بليفيدور (فيينا)

كتب - هشام عواض:

شاركت العشرات من مدن العالم أمس، في فاعلية ساعة الأرض بإطفاء الأنور عن أهم معالم هذه المدن والنصب التذكارية للفت الإنتباه حول قضية المناخ.

وتم إطفاء الأنواء عن أبرز المعالم حول العالم مثل برج إيفل وبرج خليفة وبرج بيج بن والكرملين والأكروبوليس وغيرها، في حوالي 170 دولة ومنطقة في قارات العالم، بحسب ما ذكرته "ديلي ميل".

وقال الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة التابع لصندوق الطبيعة البرية، الذي ينظم هذا الحدث العالمي، إنه تم إحراز تقدم كبير في تسليط الضوء على حالة كوكب الأرض "الفظيعة" من ما يجري به، في بيانا له.

وتحدد تاريخ الحدث ليتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

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