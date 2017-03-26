بالصور.. الظلام يسود أهم معالم المدن في "ساعة الأرض"

كتب - هشام عواض:

شاركت العشرات من مدن العالم أمس، في فاعلية ساعة الأرض بإطفاء الأنور عن أهم معالم هذه المدن والنصب التذكارية للفت الإنتباه حول قضية المناخ.

وتم إطفاء الأنواء عن أبرز المعالم حول العالم مثل برج إيفل وبرج خليفة وبرج بيج بن والكرملين والأكروبوليس وغيرها، في حوالي 170 دولة ومنطقة في قارات العالم، بحسب ما ذكرته "ديلي ميل".

وقال الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة التابع لصندوق الطبيعة البرية، الذي ينظم هذا الحدث العالمي، إنه تم إحراز تقدم كبير في تسليط الضوء على حالة كوكب الأرض "الفظيعة" من ما يجري به، في بيانا له.

وتحدد تاريخ الحدث ليتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام لقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.