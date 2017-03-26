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بالصور.. إغماءات بين الفتيات في ثاني أيام ملتقى التوظيف بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ملتقى التوظيف بالأقصرملتقى التوظيف بالأقصر

ملتقى التوظيف بالأقصر (2)ملتقى التوظيف بالأقصر (2)

ملتقى التوظيف بالأقصر (3)ملتقى التوظيف بالأقصر (3)

ملتقى التوظيف بالأقصر (4)ملتقى التوظيف بالأقصر (4)

ملتقى التوظيف بالأقصر (5)ملتقى التوظيف بالأقصر (5)

ملتقى التوظيف بالأقصر (6)ملتقى التوظيف بالأقصر (6)

ملتقى التوظيف بالأقصر (7)ملتقى التوظيف بالأقصر (7)

الأقصر – محمد محروس:

توافد المئات من شباب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، على ملتقى توظيف الشباب المقام بمكتبة العامة لليوم الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وشهد الملتقى زحامًا، وإن كان أقل من اليوم الأول، الذي شهد تدافعًا أدى لحدوث بعض حالات الإغماء بين عدد من الفتيات المشاركات.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة ومحمد بدر محافظ الأقصر، قد افتتحا، أمس السبت، ملتقى التوظيف بحضور ببيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وشون بيود، مدير الشئون الدولية بكندا لمنطقة الشرق الأوسط.

ويقام الملتقى- الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- على مدار يومين، وعلى فترتين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ومن الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوفر الملتقى نحو 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، مقدمة من 41 شركة.

ومن المتوقع أن تشمل فرص العمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والإنتاج الزراعي والحيواني، والخدمات السياحية والفندقية، والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا كما سيتم توفير فرص للحصول على تدريب لزيادة القابلية للتوظيف، وفرص عمل في القطاع الخاص، وفرص تمويل للمشروعات من خلال 12 مؤسسة تدريب ومقدمي خدمات مالية وغير مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن دورات تعليمية لمساعدة الحضور للاستفادة القصوى مما يقدمه ملتقى التوظيف.

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