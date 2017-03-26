الخارجية: مصر تنجح في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الأموال المنهوبة

القاهرة – (مصراوي):

قالت وزارة الخارجية إن جهود مصر وتونس داخل المجموعة الإفريقية فى جنيف نجحت في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان حول أثر عدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادية وأهمية تعزيز التعاون الدولي فى هذا السياق وذلك بأغلبية كبيرة، وذلك بعدما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت التصويت عليه وصوتت ضده.

وأضافت الخاجية في بيان لها، الأحد، أن الدول الأوروبية حاولت إعاقة تمريره فى البداية بدعوى عدم اختصاص مجلس حقوق الإنسان بتلك المسألة وذلك نظرا لما يفرضه هذا القرار من ضغط على الدول التى تم تجميد أرصدة فى بنوكها لمسؤولين في أنظمة الحكم السابقة إلا أنه أمكن لوفد مصر فيي جنيف التفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار.

وصرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم في جنيف ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان بأن مصر تحرص على تقديم هذا القرار سنويا وذلك في إطار جهودها لاستعادة أموال قيادات نظام الرئيس مبارك المجمدة في بنوك أجنبية في الخارج بالتوازي مع التعاون النيابي والقضائي الجاري حاليا على المستوى الثنائي مع الدول المعنية، مضيفا أن القرار يمثل حلقة إضافية في سلسلة المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية على المستوى الثنائي لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج.

كما أوضح السفير عمرو رمضان أن القرار يكلف اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من تلك الأموال فى إقامة مشروعات تنموية في دول المصدر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها التي تستغرق عادة فترات طويلة بهدف مساعدة تلك الدول على الوفاء بحقوق الإنسان بها وخاصة الحقوق الاقتصادية وفى مقدمتها الحق فى التنمية.