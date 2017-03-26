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وزير التموين: انطلاق "أهلًا رمضان" 22 مايو بالقاهرة.. و18 مايو بجميع المحافظات

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كتب- عايدة رضوان:

تصوير - نادر نبيل:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "سوبر ماركت إمسبو" لن يقتصر على القاهرة، بل سيشمل كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سينطلق في القاهرة في 18 من مايو وحتى 26 من ذات الشهر، فيما سينطلق بالقاهرة في 22 من مايو وحتى 26 مايو.

وأكد المصيلحي، أن كافة الجهات المشاركة بالمعرض والتي تقدر بـ200 شركة، لن تحصل أي هامش ربح، حتى يتمكن المعرض من توفير كافة السلع الأساسية بما يكفي لسد احتياج كافة المواطنين، نظرًا لأن الاستهلاك يزيد بنسبة تتراوح ما بين 25 لـ50% خلال شهر رمضان عن معدل الاستهلاك المعتاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، للإعلان عن إطلاق معرض "سوبر ماركت إكسبو"، أكبر معرض قومي لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة.

ويرأس المؤتمر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

يشار إلى أنه الانعقاد ال 25 لمعرض "سوبر ماركت إكسبو"، والانعقاد الثاني لـ"أهلًا رمضان".

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