لاعب المقاصة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

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نفى حسين الشحات، لاعب فريق مصر المقاصة، ما تردد مؤخرًا عن وجود مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أنه يركز حاليا مع فريقه في مسابقة الدوري.

وقال الشحات في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، لبرنامج «جوه الجول» الذي يقدمه مجدي عبد الغني: «لم يتحدث معي أحد بشأن عروض انتقال سواء من الأهلي أو الزمالك، لأني مركز حاليا مع المقاصة، وهدفنا أن نحقق شيئا جيدًا للنادي»، مؤكدًا «لو في مفاوضات ستكون مع وكيل أعمالي تامر النحاس».

وأضاف اللاعب: «الإدارة والجهاز الفني السبب وراء ظهور المقاصة بهذا المستوى الرائع في الدوري، لأن هناك دعما كبيرا للاعبين، خاصة من إيهاب جلال، الذي يحفزنا دائمًا خلال التدريبات والمباريات».

يُذكر أن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، ضم «الشحات»، لمعسكر الفراعنة، بعد ظهوره بمستوى مميز.