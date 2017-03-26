برلماني يستنكر زيادة تذكرة المترو: «ابعدوا عن جيب المواطن»

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استنكر علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، قيام وزير النقل، برفع سعر تذكرة المترو فجأة - بزعم زيادة موارد المترو لتعرّضه للخسارة، مؤكدًا أنه كان عليه البحث عن مصادر أخرى لزيادة موارد المترو، كالإعلانات وغيرها، بعيدًا عن جيب المواطن الذي يئن كل يوم بسبب ارتفاع الأسعار.

أضاف سلام: "الحكومة تفاجئنا كل فترة برفع الأسعار كالطاقة ثم تذكرة المترو وغيرها بعيدًا عن مجلس النواب الذي يعبّر عن نبض وآلام الشعب ولسان حاله"، موضحًا أن استسهال وزير النقل برفع التذكرة دون البحث عن بدائل أخرى بعيدًا عن جيب المواطن ودون موافقة مجلس النواب، يدل على فشل ذريع للحكومة بكاملها وليس وزير النقل فحسب.

أشار أمين سر لجنة الطاقة - إلى أن حديث الوزير على أن رفع سعر التذكرة لمصلحة المواطن وأنه لا يوجد غضب شعبي بشأن ذلك، يدل على أن الحكومة تعيش في دولة أخرى غير مصر ولا تعرف أي شيء عن الشعب المصري.

