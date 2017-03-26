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برلماني: لدينا 1221 منطقة عشوائية يسكنها 16 مليون نسمة

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برلماني: لدينا 1221 منطقة عشوائية يسكنها 16 مليون نسمة برلماني: لدينا 1221 منطقة عشوائية يسكنها 16 مليون نسمة

التحرير

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تقدم أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات، لوضع الخطط المناسبة لمواجهة ظاهرة العشوائيات في .

أضاف إبراهيم، أن العشوائيات تعد المصدر الرئيسي للكثير من الجرائم، على رأسها الفقر، وتدني المستوى الاجتماعي، خاصة بعدما ورد في تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب، للرد على برنامج الحكومة، أن برنامجها لمواجهة هذه الظاهرة لا يرقى إلى مستوى الخطة القومية الشاملة لمواجهة هذه المشكلة - وفقًا لما تقضي به المادة 78 من الدستور.

أشار إبراهيم -  إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة مع صندوق تطوير العشوائيات لا يتناسب أيضًا مع حجم ومخاطر هذه المشكلة في الواقع المصري - والذي يحتضن 1221 منطقة عشوائية يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة، مطالبًا الحكومة، الاهتمام أكثر بمشكلة العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، ووضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل في معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.

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