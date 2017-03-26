صور| وقفة للعشرات من أهالي قنا احتجاجًا على اختفاء طالبة قبطية

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نظم العشرات من أهالي محافظة قنا، ظهر اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمنطقة الشيخ محسن التابعة لمركز قنا، احتجاجًا على اختفاء طالبة قبطية بالمرحلة الثانوية منذ 8 مارس الحالي.

وقطع المحتجون الطريق، أمام السيارات والمارة، وتحاول أجهزة الأمن إثناء المواطنين عن قطع الطريق، وإعادة تسيير حركة المرور مرةً أخرى.

يذًكر أن الطالبة مارينا نشأت لبيب، 17 عامًا، طالبة بالثانوية العامة، خرجت من منزلها منذ 8 مارس الحالي، لذهابها لـ”درس خصوصي” ولم تعد حتى الآن، وحرر والدها محضر رقم رقم 1648 لسنة 2017، إداري قسم قنا، بتغيب ابنته، وسط تعهدات من الأجهزة الأمنية في البحث عنها وإعادتها إلى المنزل.