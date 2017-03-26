فوده: إقامة أكبر منتجع للسياحة العلاجية في حمام موسى

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صرح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بأنه يتم حاليا دراسة إقامة أكبر منتجع مصري للسياحة العلاجية بمنطقة حمام موسي بطور سيناء على مساحة 638 ألف متر مربع، وذلك بالتعاون مع أشهر مراكز السياحة العلاجية على مستوى العالم بالمجر، في إطار تفعيل بروتوكول التآخي الذي تم توقيعه مع عمدة مدينة "هيفز" المجرية، وأحد نتائج مؤتمر السياحة العلاجية الذي عقد في شرم الشيخ منذ 3 أيام.

وأعلن المحافظ، في تصريح اليوم الأحد، عن دعوة كبار رجال الأعمال للمشاركة في استثمارات منطقة حمام موسي الحالية ومواقع السياحة العلاجية لإقامة المشروع بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء ورجال الأعمال، والاستفادة من تجربة دولة المجر في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ التقي وفدا من دولة المجر يضم عمدة مدينة "هيفز" المجرية ونائبه والمستشار التجاري بسفارة المجر، لوضع آليات للاستفادة من تجربة هيفز حيث تعتبر من أهم مقاصد السياحة العلاجية في شرق أوروبا وتستقبل مليون سائح سنويا، وأبدى الجانب المجري اهتمامه بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء في نقل الخبرات للاستفادة من مقومات السياحة العلاجية بها خاصة حمام موسي، وحمام فرعون، وعيون المياه الكبريتية برأس سدر.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب اللواء طارق لطفى بأن المدينة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 948 سائحا، منهم 380 سائحا أجنبيا و559 سائحا مصريا و9 سائحين عرب، لزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، والمحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب، كما قاموا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي.