«مواد البناء» تطالب «الصناعة» بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد

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طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل مبلغ ما بين 300 إلى 350 جنيهًا على الطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق - خاصة بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي لتصل حاليًا إلى 10575 جنيه للطن.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة: إن "الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي، في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروضة على واردات الحديد، و هو ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة القادمة، خاصة أنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد"، لافتًا إلى أنه لا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد.

وأكد "الزيني" أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد تؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في السوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، حيث أن هناك فرق في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد الذي يباع بسعر لا يتخطى 10 آلاف جنيه ما يقرب من 6000 جنيه، وعدم إلغاء رسم الحماية بمعنى "إحجام المستوردين عن الاستيراد"، وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبيًا علي الحركة التجارية، وتسببت في تراجعها بصورة غير مسبوقة بجانب تاثيرها علي ارتفاع تكلفة المشروعات التي تتم حاليًا وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد، وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المزمع إقامتها، ونفس الشيئ بالنسبة للعقارات.