بالصور.. إغماءات وبكاء في الجنازة العسكرية للشهيد "محمود محسن" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الجنازة العسكرية للشهيد المجند محمود محسن مصطفى أبو جمرة، والذي استشهد، إثر انفجار عبوة ناسفة بوسط سيناء.

خرجت الجنازة من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو في حي الشرق، وسقط عدد من السيدات على الأرض مغشيًا عليهن فور وصول الجثمان، في الوقت الذي دخلت أخريات في نوبة من البكاء والصراخ، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الجيش الثاني الميداني ومديرية الأمن.

وشارك في الجنازة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني، ومديرية الأمن وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة وأهالي بورسعيد.