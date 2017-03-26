اختفاء عامل في ظروف غامضة بكفر الشيخ.. وزوجته: أستغيث بوزير الداخلية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من القلق والحزن، على أسرة العامل محمد عبد العزيز القطري، وشهرته "نجيب"، 47 سنة، يقيم بقرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، بعد اختفائه في ظروف غامضة، برفقة زميله في العمل، أول مارس الجاري، دون أن يعلم أحد مكانه أو يستدل عليه حتى الآن.

"جميع الاتصالات انقطعت بزوجي.. أناشد جميع المسؤولين البحث عنه".. هكذا روت زوجته السيدة الدسوقي البحراوي، تفاصيل الواقعة، في بداية حديثها لـ"مصراوي"، مؤكدة أن زوجها المفقود يعمل في مجال الحفر والهدم، باليومية، مع سماسرة التنقيب عن الآثار، وخرج للعمل برفقة زميله في نفس مجال عمله، يقيم بالإسكندرية، أول مارس الجاري.

وتضيف أنه منذ هذا التاريخ، لم يعد إلى الآن، علما أنه عائل الأسرة الوحيد، وحررت محضرا في مركز شرطة دسوق، موجهة استغاثة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للتدخل لإسراع جهود البحث عن زوجها.

وأكد أشرف عجوة، محام، أنه حرر المحضر رقم 2812 لسنة 2017 إداري مركز شرطة دسوق، باختفاء العامل المذكور، بعد عدم الاستدلال على تواجده، موضحاً أن شهود عيان رصدوا أحد الأشخاص يدعى "عادل الصعيدي"، معروف عنه أنه أحد المنقبين عن الآثار، كان برفقته آخر مرة رأوا المفقود معه، ومن خلال التواصل معه، ترك مسكنه، بعد تكرار السؤال عنه.