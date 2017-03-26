أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كوتينيو يعرب عن سعادته باللعب إلى جوار نيمار

Google+ Print
كوتينيو يعرب عن سعادته باللعب إلى جوار نيمار كوتينيو يعرب عن سعادته باللعب إلى جوار نيمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب متوسط ميدان ليفربول فيليب كوتينيو، عن سعادته الكبيرة باللعب إلى جوار نيمار، في البرازيلي، وذلك في الوقت الذي تثار فيه التكهنات بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وبدوره أشار نيمار إلى رغبته الشديدة في انتقال كوتينيو، إلى برشلونة كي يزامله على صعيد الأندية والمنتخبات، مؤكدًا على أن طريقة لعب كوتينيو تتناسب تمامًا مع العملاق الكتالوني.

وأوضح كوتينيو، أن نيمار لاعب مذهل للغاية قادر على حسم المباريات المعقدة، مشيرًا إلى كونه لاعب لا غنى عنه في المنتخب البرازيلي، وذلك بعد فوز راقصي السامبا بثمانية مباريات متتالية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق