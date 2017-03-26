كوتينيو يعرب عن سعادته باللعب إلى جوار نيمار

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أعرب متوسط ميدان ليفربول فيليب كوتينيو، عن سعادته الكبيرة باللعب إلى جوار نيمار، في المنتخب البرازيلي، وذلك في الوقت الذي تثار فيه التكهنات بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وبدوره أشار نيمار إلى رغبته الشديدة في انتقال كوتينيو، إلى برشلونة كي يزامله على صعيد الأندية والمنتخبات، مؤكدًا على أن طريقة لعب كوتينيو تتناسب تمامًا مع العملاق الكتالوني.

وأوضح كوتينيو، أن نيمار لاعب مذهل للغاية قادر على حسم المباريات المعقدة، مشيرًا إلى كونه لاعب لا غنى عنه في المنتخب البرازيلي، وذلك بعد فوز راقصي السامبا بثمانية مباريات متتالية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.