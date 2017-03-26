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9 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على رشوة وزارة الزراعة

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9 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على رشوة وزارة الزراعة 9 أبريل.. النطق بالحكم في الطعن على رشوة وزارة الزراعة

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صلاح هلال وزير الزراعة السابق

كتب- أحمد أبو النجا وطارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، حجز طعن كل من صلاح هلال وزير الزراعة السابق ومدير مكتبه، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الزراعة" بمعاقبتهما بالسجن 10 سنوات، وتغريم هلال مليون جنيه، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه لجلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في نوفمبر الماضي بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة تلقى وطلب رشاوى، في القضية التي عرفت باسم" رشوة وزارة الزراعة".

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