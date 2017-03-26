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مصدر: القبض على 149 بلطجيًا للسرقة بالإكراه خلال أسبوع

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مصدر: القبض على 149 بلطجيًا للسرقة بالإكراه خلال أسبوع مصدر: القبض على 149 بلطجيًا للسرقة بالإكراه خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

القبض على ١٤٩ بلطجيًا

كتب - فتحي عمر:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن تمكنوا خلال أسبوع من ضبط 44 تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقات بالإكراه والسرقة المتنوعة ضمت 149 متهمًا من العناصر الإجرامية والبلطجية.

وأوضح المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- اليوم الأحد، في تصريحات لمصراوي، أن المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب 219 حادث سرقة بالإكراه؛ وأرشدوا عن أماكن إخفاء المسروقات وتم تسليمها لمالكيها.

اتخذت قوات الأمن الاجراءات القانونية، وأمر اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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