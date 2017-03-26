بأمر وزيرة التضامن.. منع العاملين في "الشؤون الاجتماعية" بالغربية من التصريحات الإعلامية

الغربية – مروة شاهين:

أصدرت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن والشئون الاجتماعية، اليوم الأحد، خطابًا رسميًا إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية وباقي المديريات، بعدم السماح لجميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات والجهات التابعة لها بالإدلاء بأية تصريحات إعلامية، أو حتى التحدث فى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص شؤون الوزارة دون موافقة كتابية مسبقة.

وذكرت "والي" في الخطاب، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن "بعض القيادات مستثناة من تلك التعليمات أهمها مساعد اول الوزير والمستشارين ورؤساء صندوق التأمين الاجتماعي ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونائبا بنك ناصر الاجتماعي كلًا فيما يخصه".

واستندت وزيرة التضامن فى قرارها إلي نص المادة رقم 79 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، كما اعتمدت في قرارها على قانون الضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تنفيذ لائحة شئون العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.