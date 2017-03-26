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بالأسماء.. إصابة 3 جنود إثر هجوم مسلح على كمين جنوب العريش

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بالأسماء.. إصابة 3 جنود إثر هجوم مسلح على كمين جنوب العريش بالأسماء.. إصابة 3 جنود إثر هجوم مسلح على كمين جنوب العريش

مصراوي Masrawy

هجوم مسلح على كمين جنوب العريش

القاهرة - مصراوي:
أحبطت قوات الأمن، اليوم الأحد، هجومًا مسلحًا على كمين أمني، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، ما أسفر عن إصابة 3 من قوة الكمين، ومقتل 3 عناصر تكفيرية.
وتم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش، وهم: بطرس حنون أمين، 22 عاما، من البحيرة، أصيب بطلق ناري بالذراع الأيسر، وأحمد محمود محمد، 21 عاما من القاهرة، أصيب بطلق ناري في الساق، وبسام مصطفى شوقي، 25 عاما، من البحيرة، أصيب بطلق ناري في بالبطن من الجهة اليمنى، بينما لاذ باقي المسلحين بالفرار من محيط الكمين.

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مصراوي Masrawy

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