ضبط 4 شباب "يعاكسون الفتيات" في الطريق العام بالمنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي :

تصدت دوريات متحركة لقطاعي الأمن العام ومباحث الآداب العامة بالمنيا، اليوم الأحد، لـ4 حالات تحرش لفظي من قبل شباب بإناث على الطريق العام، وتم ضبط المتهمين في الوقائع الأربعة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس قطاع حماية الآداب العامة بمديرية أمن المنيا، بضبط دوريات من الأمن العام وقطاع مباحث الآداب لـ4 متهمين متلبسين بالتعرض لإناث، وخدش الحياء العام بشوارع المنيا.

حررت المحاضر اللازمة بالوقائع الأربعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.