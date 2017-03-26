وفاة 12 طفلا عراقيا بأمراض الكوليرا والجفاف في الموصل

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أفاد طبيب عراقي اليوم الأحد بوفاة 12طفلا وإصابة 78 آخرين جراء الإصابة بأمراض الكوليرا والجفاف في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في الساحل الأيمن من مدينة الموصل 400 كم شمالي بغداد.

وقال الطبيب ضياء الطحان من دائرة صحة محافظة نينوي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن نحو 12 طفلا توفوا بسبب الإصابة بمرض الكوليرا والجفاف في مناطق الساحل الأيمن والمحور الغربي الذي يخضع لسيطرة داعش .

وأشار إلى إصابة 78 بحالات خطيرة جدا جراء ارتفاع معدل الاصابة بهذه الأمراض.

وأضاف أن " الإصابة بهذه الأمراض وانتشارها بين الأطفال جاء بسبب ارتفاع نسبة تلوث المياه وسوء التغذية وتردي الوضع البيئي وقلة الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق التي تخضع لسيطرة التنظيم ".