الأمن العام: حملات أمنية لتطهير بحيرة المنزلة وضبط 6 قطع سلاح

كتب - فتحي عمر و سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي، بأمن الدقهلية وبورسعيد ودمياط، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية حملة مكبرة على بحيرة المنزلة.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 قطع سلاح ناري، "3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد محلي، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، وقضيتين مخدرات "اتجار" بإجمالي "كيلو بانجو، 76 جرام هيروين".

كما تم ضبط 208 قضية تعدي متنوعة على بحيرة المنزلة وإزالة التعديات على مساحة 102 فدان أحواش سمكية وسدود وتنفيذ 413 حكم "3 جناية، 188جزئي ومستأنف، 160 غرامة، 62 مخالفة" وتنفيذ 4 قرارات إزالة تنمية وتطهير.