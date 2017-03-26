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بالصور- وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب بإحدى دول الخليج

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (1)وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (1)

وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (2)وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (2)

وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (3)وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (3)

وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (4)وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (4)

وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (5)وزير القوى العاملة يسلم ٦٣ عقد عمل للشباب (5)

كتبت- نورا ممدوح:

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح الأحد، ٦٣ عقد عمل للشباب للسفر إلي إحدى دول الخليج.

وقال الوزير- في لقائه بالشباب- إن هذه الفرص في مجال المعمار، وأن رواتبها جيدة وأنهم لا يقبلون اي عروض من الشركات برواتب متدنية.

وأضاف سعفان: "إننا حريصين علي الشباب المصري في الحفاظ عليه ممن يتلاعبون بهم لتسفيرهم بطرق غير شرعية"، مؤكدا أن توفير الوزارة لهذه العقود يأتي لإرسال رسالة طمأنة أن دول الخليج في حاجة دائمة للشباب المصري ولا يتم تسريحه كما يتردد من شائعات.

وتابع الوزير: "نحن حريصين علي توفير الوظائف بدون اي مقابل ومفيش حد دفع جنيه ف العقود دي وبنحاول اذا كان هناك اي نوع من الفساد ان يتم بتره بتر كامل، لذلك تقدم هذه العقود من لشبابها".

ووجه سعفان، رسالة للشباب قائلًا: "أنتم ممثلين للدولة المصرية ويجب أن تكونوا سفراء لبلدكم في الخارج حتى تلجأ الدول لطلب العمالة المصرية مرة اخرى وتوفير فرص عمل لهم".

وأكد وزير القوى العاملة، أنه لابد من التواصل بشكل دائم مع المستشار العمالي في السفارة المصرية هناك فهي تعتبر البيت المصري لك علي ارض عربية.

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