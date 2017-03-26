بالصور.. 103 سائح يزورون آثار "تونا الجبل" بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة بمنطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، اليوم الأحخ استقبال وفد مكون من عدد 103 زوار من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة؛ منهم 90 إنجليزي و10 دنماركي و3 ألماني، بالإضافة إلى الملحق الثقافي لسفارة النمسا، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة تونا الجبل والتعرف على تاريخ القدماء المصريين.

قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل، وهى جبانة الطيور والحيوانات المقدسة النافذة والسراديب، ثم مقبرة كبير الكهنة بيتوزيرس، ثم مقبرة شهيدة الحب ايزادورا اليونانية، ثم الساقية الرومانية ولوحة إخناتون، كما توجه الوفد لزيارة منطقة الأشمونين وهي "البازيلكا والقرود"، مشيرًا إلى أن الوفد سيتوجه لزيارة تل العمارنة، غدًا الإثنين، يلي ذلك زيارة منطقة آثار بني حسن.

وأعرب الزوار عن سعادتهم بزيارة أرض الحضارة والتاريخ، مشيدين بحُسن الاستقبال والترحيب من قبل المحافظة.