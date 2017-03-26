مستحضرات التجميل قد تحتوي على مواد ضارة

ميونخ - (د ب أ):

حذرت مجلة "فرويندين" من أن بعض المواد التي تدخل في إنتاج مستحضرات التجميل تتسبب في العديد من الأضرار بالبشرة، وقد يصل الأمر إلى حد

الإصابة بالسرطان.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد تجعل الجلد قابل للاختراق من المواد الغريبة، كما أن العيب الأساسي لها يكمن في التسبب في الإصابة بالحساسية،

كما أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويعتبر الكحول من المواد المستخدمة في معظم مستحضرات التجميل، وغالباً ما يكون على شكل إيثانول، مثل غسول الوجه. ويمكن لكميات كبيرة من

الإيثانول الإضرار بحاجز الجلد الوقائي، كما أن الإيثانول يعمل على سحب الماء ويجعل البشرة جافة ومتشققة، ويمكن أن يزداد الوضع سوءاً مع البشرة

الحساسة.

ومن المواد الخطرة الموجودة في العديد من مستحضرات التجميل الفورمالديهايد، وهو من المواد المسرطنة، ويعمل على تهييج الأغشية المخاطية، ويمكن

أن يتسبب في الحساسية وظهور تجاعيد البشرة.

وتعد العطور من المواد الخطرة، التي يتم استعمالها في إنتاج مستحضرات التجميل، وتسبب العطور في الإضرار بالبشرة، وخاصة مركبات النيترو

والمركبات متعددة الحلقات، والتي تتسبب في الإصابة بالحساسية، كما أنه يشتبه في أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وإحداث تغيرات جينية، حيث تتراكم

هذه المركبات في الجسم، كما أنه تم اكتشافها في لبن الأم.

ومن ضمن المواد الخطرة الأخرى حمض السليساليك، الذي يكثر استعماله في مواد تنظيف الجلد لخصائصه المضادة للالتهابات، وقد تتسبب التركيزات