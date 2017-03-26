«قومي المرأة» يهدي سيارة كشف مبكر عن أورام الثدي لفرع الغربية

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، ندوة بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، وذلك تزامنا مع عيد المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.

وفى كلمته أشاد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بما يقوم به المجلس من جهود للنهوض بالمرأة المصرية بالمحافظات، كما أكد على أهمية دور المرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.

وعرضت الدكتورة صفاء مرعي مقررة الفرع حصاد فرع المجلس خلال عام 2016، كما تم عرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة كذلك تم استعراض مبادرة الفرع "المرأة المنتجة" والتى سينفذها الفرع خلال عام 2017بالتعاون مع المحافظة وجامعة طنطا لتقديم التدريب اللازم للسيدات الراغبات فى تعليم الحرف المختلفة.

كما تم تكريم المهندسة نادية حسونه رئيس حي ثاني طنطا كأفضل إمراة قيادية في عام 2016 على مستوى محافظة الغربية.

وتم الإعلان عن الهدية التي يقدمها فرع المجلس للمرأة بمحافظة الغربية في عيدها و هي سيارة الكشف المبكر عن اورام الثدي بالتعاون مع برنامج صحة المراة بوزارة الصحة و من المقررعقد ندوات خلال شهر مارس للسيدات بمراكز المحافظة و دعوتهم للحضور للمجلس لعمل الفحوصات اللازمة بالاضافة الى التوعية.