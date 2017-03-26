التموين: الأرز موجود لكن لا يشمله التخفيض الإضافي

التحرير

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قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الـرز سيكون موجود لدى البدالين التموينين لكن لن يشمله التخفيض الإضافي على غرار السكر والزيت.

أضاف سويد، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن دعم المواطن في بطاقات التموين 21 جنيهًا للفرد - يحصل بهم على السلع التموينية التي يرغب فيها، مؤكدًا أن هناك تخفيض آخر على سلعتي الزيت والسكر، حيث يسجل الزيت ببطاقات التموين 12 جنيهًا للزجاجة والسكر 8 جنيهات للكيلو وباقي السلع تباع بالسعر الحر، أمّا سعر كيلو الأرز فيباع بـ 6.5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو.

وعن توجيهات وزير التموين الخاصة بتوفير ثلاث سلع على البطاقات التموينية، تابع سوي: "هذا توجيه وزاري مُلزِم للبقالين والمجمعات الاستهلاكية وغير مُلزِم للمواطن ومن حق أي شخص الحصول على ما يرغب من سلع في إطار المبلغ الخاص به على بطاقة التموين".