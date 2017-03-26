عازر توجه بيان عاجل للحكومة بشأن واقعة فتاة الأقصر

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تقدمت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن واقعة "فتاة الأقصر"، بقرية المهيدات التابعة لقرية العديسات بمركز الطود بالأقصر.

وأكدت عازر، أنها تتابع الواقعة منذ بدايتها وأن الفتاة صاحبة الواقعة هي أميرة جرجس، "قاصر" وفي المرحلة الثانوية ولا يجوز زواجها أو إشهار إسلامها، ولم تعتنق الإسلام أو تتزوج حسبما أشيع من شاب مسلم يدعى "إبراهيم محمد"، مضيفة أنه بناء على تهديدات وصلت إليهم بقتل والدها في حالة رفضها الزواج، ومنعا للمشكلات خرج بها والديها من القرية لحل الخلاف.

وقالت النائبة، إن هناك من استغل هذه الواقعة ويعبث بأيادي خفية لبث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط داخل القرية، واندلاع أعمال عنف وتحريض، والتي ما زالت مستمرة من المتشددين بالقرية ومن القرى المجاورة يشيعون بأن الاقباط "يحبسون فتاة تريد الإسلام"، ويتجمهر المئات من المتشددين لإشعال أزمة وتفتيت الوطن.

وطالبت عازر، الحكومة مواجهة هذه الأزمة بكل حسم ضد من يشعل الفتنة بين المسلمين والأقباط، بجانب ضرورة سن تشريع لرفع سن الزواج، وعودة جلسات النصح والإرشاد الخاصة بالمعتقدات الدينية ووجود رادع أمني حتى لا يحدث أي نوع من الفتن الطائفية.