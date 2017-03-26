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وزير النقل يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون

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وزير النقل يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون وزير النقل يلتقي السفير البريطاني لبحث سبل التعاون

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التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بالسفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مشروعات النقل المختلفة.

تمت مناقشة تعيز التعاون بين الحكومتين، وكيفية الاستفادة من الخبرات الإنجليزية في مجالات السكك الحديدية والموانئ البحرية ومترو الأنفاق، وأوضح وزير النقل أن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ترتكز على تجديد السكك الحديدية، وتحديث أسطول الجرارات والعربات، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في الاستثمار بخطوط مترو الأنفاق المستقبلية، وكذلك المساهمة في نقل الخبرات في عملية رفع كفاءة وإدارة وتشغيل الموانيء البحرية، خاصة وأن المناخ الاستثماري  في مناخ واعد.

ومن جانبه أكد السفير البريطاني، على اهتمام عدد كبير من شركات بلاده للاستثمار بقطاع النقل في مصر، واستعداد بلاده لدعم ونقل الخبرات الإنجليزية إلى مصر.

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التحرير

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