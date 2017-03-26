الإحصاء: 27 مليون جنيه إجمالي حجم إيرادات المسارح خلال 2015

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد المشاهدين للمسارح خلال عام 2015، بنسبة تصل إلى نحو 38.6%.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للمسرح، أن عدد المشاهدين للمسارح بلغ 837 ألف مشاهد عام 2015، مقابل 604 آلاف مشاهد عام 2014، بنسبة زيادة 38.6%، وبلغت جملة إيراداتها 27 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن عدد المسارح بلغ 42 مسرحًا عام 2015، مقابل 43 مسرحًا عام 2014 بنسبة انخفاض 2.3 %، فيما بلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 76 فرقة عام 2015، في مقابل 75 فرقة عام 2014 بنسبة زيادة 1.3%.

كما بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2202 عرضًا عام 2015، مقابل 2209 عام 2014 عرضًا بنسبة انخفاض 0.3 %.

وبلغ عدد المشاهدين 560 ألف مشاهد عام 2015، في مقابل 488 ألف مشاهد عام 2014، بزيادة بلغت نسبتها نحو 14.8%.