الإسكان: ٣ محطات مياه جديدة في سوهاج خلال أيام

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء تنفيذ ٣ محطات مياه شرب بمحافظة سوهاج، وسيتم تشغيلها خلال الأيام المقبلة، بجانب تنفيذ ١٦ مشروعا سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وقال وزير الإسكان- في تصريح اليوم الأحد - إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في محافظة سوهاج، هي محطة مياه طما بالسكساكا، بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم مركز طما بالكامل، موضحا أنه تم تغذية 50% من شبكات المناطق المستهدفة، وسيتم الانتهاء من تغذية باقي المناطق قبل الصيف المقبل، على مرحلتين.

وأضاف أن المشروع الثاني، هو محطة مياه دار السلام، بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم مركز دار السلام بالكامل، حيث تم تغذية 75% من شبكات المناطق المستهدفة، وسيتم الانتهاء من تغذية باقي المناطق قبل بداية ٢٠١٨، والمشروع الثالث هو محطة مياه طهطا الجديدة بشطورة، بطاقة 51 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم قرى (شطورة - الشيخ زين الدين -الصوامعة غرب ونجوعها وجزءا من مدينة طهطا وقرى غرب طهطا ) بمركز طهطا، وتم تغذية 50 % من شبكات المناطق المستهدفة، وسيتم الانتهاء من تغذية باقي المناطق قبل الصيف المقبل، على مرحلتين".

من جانبه، أشار اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي بسوهاج، فهي محطة مياه غرب سوهاج بالشوش، بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم مركز سوهاج بالكامل، وسيتم تغذية 50% من شبكات المناطق المستهدفة مع افتتاح المحطة، وسيتم الانتهاء من تغذية باقي المناطق قبل صيف ٢٠١٨، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، بطاقة 35 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم مدينة سوهاج الجديدة (150 ألف نسمة) بمأخذ مشترك مع محطة غرب سوهاج على بعد 18 كم.

وأوضح العشري، أنه سيتم الانتهاء من ٦محطات مدمجة ونقالي بقرى محافظة سوهاج، إضافة إلى 9 قرى دخلت الخدمة خلال عام 2016، وهذه القرى هي: الكتكاتة - عرب العطيات - نزلة القاضى والصفيحة - البوحة –الثقافة ، فضلا عن تنفيذ ٨ محطات مرشحة بقرى محافظة سوهاج، إضافة إلى قرى دخلت الخدمة خلال عام 2016، منها ​: الزهراء - ادفا - فاوجلى - أولاد الشيخ - على بن أبي طالب - الحرافشة المكلورة - وحدتا الحديد والمنجنيز بأم دومة والمدمر.