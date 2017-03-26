رونالدو يواصل أرقامه التاريخية.. «مبابي ودي ليت» أصغر لاعبان يشاركان مع بلادهما

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلًا من الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالًا ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، خاصة مع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل «أوبتا وسكواكا».

واستمرت مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، حيث شاهدت العديد من الأرقام والإحصائيات.

ونستعرض أبرز تلك الأرقام وفقًا لمباريات الأمس في السطور التالية:

1-أصبح ماتايس دي ليت صاحب الـ17 سنة و225 يومًا أصغر لاعب يلعب مع منتخب هولندا،بعد مشاركته أمس أمام بلغاريا، منذ ماوك فيبر في عام 1931، عندما كان يبلغ من العمر 17 سنة و222 يومًا.

2- دالي بليند خاض بعد مباراة الأمس 43 مباراة مع منتخب هولندا، ليتجاوز مجموع والده داني بليند 42 مباراة.

3- نجح منتخب سويسرا في الفوز بـ5 مباريات متتالية بعد الفوز أمس على المنتخب اللاتفي، ليعادل رقمه القياسي المسجل في إبريل 1960 مايو 1961.

4-منتخب هولندا تلقى هدف في الدقيقة 5 ضد بلغاريا، أسرع هدف يتلقاه منذ سبتمبر 2014، عندما تلقى هدفًا أمام إيطاليا في الدقيقة 3.

5-أوريليان جواكيم هو أول لاعب يسجل هدف لمنتخب لوكسمبروج ضد فرنسا منذ رومان ميشو في 7 أكتوبر 1978.

6-منتخب فرنسا ارتكب ركلتي جزاء في آخر 5 مباريات، مثلما ارتكب في مبارياته الـ20 السابقة.

7- نجح أوليفييه جيرو في تسجيل هدفين أمس أمام لوكسمبرج ليصبح أفضل عاشر هداف مع منتخب فرنسا.

8- أوليفييه جيرو سجل 13 هدفًا في مبارياته الـ19 الأخيرة مع منتخب فرنسا.

9- منذ 2016، أوليفييه جيرو سجل 10 أهداف مع منتخب فرنسا، أكثر من أي لاعب آخر.

10-أنتوان جريزمان اشترك بـ4 من أهداف منتخب فرنسا الـ8 الأخيرة حيث سجل هدفين وصنع هدفين.

11-كيليان إمبابي صاحب الـ18 عامًا و 95 يومًا أصبح أصغر لاعب يلعب مع منتخب فرنسا منذ ماريان فيشنيسكي في 1955 عندما كان عمره 18 سنة و61 يومًا.

12- بنجامان ميندي ظهير فرنسا الأيسر أصبح أول لاعب يصنع هدف في مباراته الأولى مع الديوك منذ بول جورج إنتيب ضد بلجيكا في يونيو 2015.

13- منتخب فرنسا خسر في مباراة واحدة من آخر 18 مباراة دولية حيث فاز الديوك في 14 و تعادل في 3.

14-منتخب هولندا فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 9 مباريات في تصفيات كأس العالم وتصفيات اليورو، أسوأ أرقامه منذ 1963 عندما خسر في 12 مباراة متتالية.

15- منتخب بلجيكا لم يخسر في 15 مباراة متتالية في تصفيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه حيث فاز في 12 وتعادل في 3.

16- روميلو لوكاكو سجل 28 هدف في مبارياته الـ31 الأخيرة مع ناديه إيفرتون ومنتخب بلجيكا.

17- أصبح كريستيانو رونالدو بعد هدفيه أمس أمام المجر رابع أفضل هداف مع المنتخبات الأوروبية برصيد 70 هدفًا، بعد فيرنس بوشكاش 84 هدفًا وشاندور كوتشيش 75 هدفًا وميروسلاف كلوزه 71 هدفًا.

18- نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 15 هدفًا في 14 مباراة مع منتخب البرتغال منذ بداية عام 2016.

19- أصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي يسجل بقدمه اليمنى واليسرى والرأس ومن ركلة جزاء ومن خارج منطقة الجزاء في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2018.