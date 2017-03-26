بيتر شيلتون يتصدر القائمة.. 19 لاعبًا سبقوا بوفون إلى نادي الألف

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انضم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، إلى كوكبة بارزة من اللاعبين تمكنوا من خوض أكثر من 1000 مباراة، طوال مسيرتهم، وذلك بعد لعب مباراته رقم 1000 يوم الجمعة الماضي، في فوز إيطاليا على ألبانيا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويتصدر الحارس الإنجليزي الأسطوري بيتر شيلتون، الذي خاض 125 مباراة دولية القائمة بـ1,374 مباراة، وذلك بفضل مسيرته التي امتدت لنحو 31 عامًا لعب خلالها رفقة 8 أندية إلى جانب المنتخب الإنجليزي.

ويأتي من بعده في القائمة الحارس البرازيلي روجيريو سيني الذي خاض 1,234 مباراة رفقة ساو باولو، والمنتخب البرازيلي، بينما يحتل المركز الثالث في القائمة حارس ليفربول الأسطوري راي كليمينس الذي خاض 1,104 مباراة.

ولم تقتصر القائمة على حراس المرمى وحسب، بل شهدت دخول اللاعبين أيضًا وذلك من خلال الظهير الأيسر التاريخي روبرتو كارلوس الذي خاض 1,103 مباراة طوال مسيرته ومن بعده الأرجنتيني خافير زانيتي بـ1,102 مباراة.

وفي المركز السادس الحارس الأيرلندي الشمالي بان جينجز بـ1,088 مباراة ومن ثم اللاعب الإنجليزي توني فورد الذي خاض 1,080 مباراة وفي المركز الثامن جيلما سانتوس البرازيلي بـ1,065 مباراة كما يتواجد الإنجليزي ألان بول في المركز التاسع بـ1,045 مباراة.

واحتل المهاجم الإسباني راؤول المركز العاشر بخوضه 1,043 مباراة ومن ثم الحارس الإنجليزي ديفيد سيمان بـ1,030 مباراة، وفي المركز الـ12 تواجد المدافع الإيطالي الشهير باولو مالديني بـ1,028 مباراة ومن بعده الويلزي رايان جيجز الذي خاض 1,027 مباراة.

وتواجد في المركز الـ14 اللاعب الإسكتلندي جراهام ألكساندر الذي خاض 1,024 مباراة، ومن ثم نجم تشيلسي السابق فرانك لامباراد بـ1,019 مباراة، وتواجد البلجيكي تيمي سيمونز في المركز الـ16 1,018 مباراة ومن بعجه تشافي بـ1,013 مباراة.

وفي المركز الـ17 تواجد الأيرلندي الشمالي نويل بايلي، بعد خوضه 1,013 مباراة ومن ثم الحارس الإنجليزي ديفيد جيمس بـ1,011 مباراة، واحتل الإسكتلندي تومي هاتشينسون المركز ال،19 برصيد 1,000 مباراة مناصفة مع أحدث المنضمين للقائمة الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.