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28 مارس.. محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال من المحكمة

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28 مارس.. محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال من المحكمة 28 مارس.. محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال من المحكمة

مصراوي Masrawy

محاكمة ضابط وأمين شرطة بتهمة تهريب رجل أعمال

كتب – محمود السعيد:
حددت نيابة غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول للنيابات، جلسة 28 مارس الجاري، لنظر محاكمة ضابط من قوة قسم البساتين وأمين شرطة متهمين بتهريب متهم أثناء عرضه على محكمة العباسية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي تهريب متهم، والإضرار العمدي بجهة العمل (وزارة الداخلية).
وأشارت تحقيقات النيابة إلى هروب رجل أعمال، متهم على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية.
وأوضح أمين الشرطة المتهم في تحقيقات النيابة، إن الضابط المتهم تربطه صلة قرابة بالمتهم، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه في القسم، وأضاف أن الضابط هو المسئول عن هروبه، وأنكر اشتراكه في الواقعة.

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