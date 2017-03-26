للمرة الثانية.. وقفة للاحتجاج على اختفاء طالبة بقنا.. ووالدها: "مش هنمشي إلا لما ترجع"

مصراوي Masrawy

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

نظم العشرات من أبناء منطقة الشيخ مُحسن بقنا، للمرة الثانية خلال أسبوع، وقفة احتجاجية في شارع مصنع الغزل بحي الشؤون، احتجاجًا على اختفاء طالبة في الثانوية العامة، منذ 8 مارس الجاري.

وقطع المحتجون الطريق، إلا أن قوات الأمن نجحت في فتحه وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

وقال نشأت لبيب، والدة الطالبة مارينا، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الوقفة هي الثانية التي ينظمها الأهالي، بعد وقفة الأسبوع الماضي، احتجاجًا على اختفاء ابنته، قائلًا: "المرة دي مش هنمشي إلا لما بنتنا ترجع".

وأضاف أن ابنته من المتفوقات، وتدرس حاليًا في الصف الثالث الثانوي، خرجت من المنزل في الرابعة والنصف من مساء الأربعاء، 8 مارس الحالي، متجهة إلى درس خصوصي بمنطقة عمر أفندي وسط قنا، ولم تذهب إلى الدرس.

وأشار والدها إلى أنه حرّر محضرًا في التاسع من مارس، حمل رقم 1648 لسنة 2017، إداري قسم قنا، بتغيب ابنته، وسط تعهدات من الأجهزة الأمنية في البحث عنها واعادتها إلى المنزل.

وأعلن مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تشكيل فريق من البحث بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية، للبحث عن الطالبة المتغيبة، وإعادتها في أقرب وقت ممكن لأهلها.

يُشار إلى أن أهالي "الحميدات" بقنا، قطعوا، مساء أمس، الطريق الرئيسي الذي يربط بين شرق وغرب مدينة قنا، احتجاجًا على اختفاء طالب يبلغ 9 سنوات، منذ مساء الجمعة، فضلًا عن تغيّب طالبة تمريض بقرية المراشدة منذ الإثنين الماضي، وعودة 3 أطفال بعد تغيبهم بنجع حمادي قرابة 3 أيام.