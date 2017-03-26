عبوة ناسفة وراء دوي انفجار بهتيم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كثفت أجهزة الأمن بالتنسيق مع خبراء المفرقعات بالقليوبية، جهودها لكشف غموض سماع دوي انفجار انفجار على الطريق الدائري، إثر انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور سيارتين للأمن بمنطقة بهتيم، دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، ما أدى لتهشم زجاج إحدى السيارتين، وتطاير جزء من الحاجز الخرساني بارتفاع 80 سم بالطريق.

وعثرت القوات على أجزاء معدنية وعدد من رولمان البلي، من مكونات العبوة الناسفة، والتحفظ على الأجزاء المتبقية من العبوة، فيما انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لفحص الأجزاء الناتجة عن الانفجار.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث، إخطارا بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الدائري، دون خسائر بشرية، وبالفحص تبين انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجوار الحاجز الخرساني "نيو جيرسي" على يمين الصاعد للطريق الدائري بمطلع بهتيم، ونتج عنها تطاير جزء من الحاجز.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية.