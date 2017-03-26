أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عبوة ناسفة وراء دوي انفجار بهتيم

Google+ Print
عبوة ناسفة وراء دوي انفجار بهتيم عبوة ناسفة وراء دوي انفجار بهتيم

مصراوي Masrawy

انفجار عبوة ناسفة - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كثفت أجهزة الأمن بالتنسيق مع خبراء المفرقعات بالقليوبية، جهودها لكشف غموض سماع دوي انفجار انفجار على الطريق الدائري، إثر انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور سيارتين للأمن بمنطقة بهتيم، دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، ما أدى لتهشم زجاج إحدى السيارتين، وتطاير جزء من الحاجز الخرساني بارتفاع 80 سم بالطريق.

وعثرت القوات على أجزاء معدنية وعدد من رولمان البلي، من مكونات العبوة الناسفة، والتحفظ على الأجزاء المتبقية من العبوة، فيما انتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لفحص الأجزاء الناتجة عن الانفجار.

تلقى اللواء علاء سليم، مدير المباحث، إخطارا بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الدائري، دون خسائر بشرية، وبالفحص تبين انفجار عبوة ناسفة موضوعة بجوار الحاجز الخرساني "نيو جيرسي" على يمين الصاعد للطريق الدائري بمطلع بهتيم، ونتج عنها تطاير جزء من الحاجز.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة

بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة