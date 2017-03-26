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طرح 2 طن لحوم ودواجن و300 كيلو سكر لأهالي مغاغة

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طرح 2 طن لحوم ودواجن و300 كيلو سكر لأهالي مغاغة طرح 2 طن لحوم ودواجن و300 كيلو سكر لأهالي مغاغة

مصراوي Masrawy

صًورة ارشيفية

المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع 2 طن من لحوم ودواجن مجمدة، و305 كيلو سكر، و300 كيلو أرز، و120 لترا من زيت الطعام، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية تمكنت من إزالة 9 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط و18 سهما، منها 3 حالات تعد بشم البحرية بمساحة قيراطين، و3 حالات تعد بقرية برطباط، و3 حالات بقرية شارونة، خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

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