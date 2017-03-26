بالصور.. أهالي "ناصر" ببني سويف يطالبون ببقاء رئيس المدينة

بني سويف ــ أحمد كامل:

تظاهر عدد من أهالي مركز ناصر بشمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد، أمام مبنى الوحدة المحلية، لمطالبة المهندس شريف حبيب، محافظ الإقليم، بالإبقاء على محمد بكري، رئيس المدينة في موقعه، وعدم تغييره، بعدما ترددت أنباء عن إصدار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قرارًا، بتعيين شقيق عضو مجلس نواب بمحافظة الفيوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

رفع المشاركون في التظاهرة صورا لرئيس المدينة ولافتات كتبوا عليها "لا لرحيل بكري، نطالب محافظ بني سويف بالإبقاء على رئيس مدينة ناصر، ولا لنقل محمد بكري من ناصر".

كما ردد المشاركون في التظاهرة التي انضم لها عدد من موظفين الوحدة المحلية هتافات مؤيدة لبقاء رئيس المدينة.