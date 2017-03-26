حافظ على ساعة "القيلولة" ..تعرف على فوائدها

برلين - (د ب أ):

أوضح خبير النوم مارك باير خلال حديث له مع مجلة "بي سي فيلت الألمانية" أن القيلولة أو فترة الراحة القصيرة خلال الظهرة لها تأثير فعال في تجديد

الطاقة والنشاط الذهني.

وأوضح خبير النوم أن القيلولة القصيرة من شأنها زيادة التركيز والانتباه بمعدل 100%، وينبغي أن تكون مدة الغفوة خلال فترة الظهيرة ما بين 10 و30

دقيقة، ويلزم الانتباه إلى عدم زيادة فترة الغفوة على 30 دقيقة، حتى لا يدخل الجسم في مرحلة النوم العميق، وبعدها سيكون الاستيقاظ غير مريحاً، مع

الشعور بقليل من الانتعاش.

ويفضل النوم بعد تناول وجبة الغذاء مباشرة؛ حيث يتثاقل الجسم، مع التركيز بشكل كامل على الهضم، وبالنسبة لمكان النوم يفضل أن تكون غرفة النوم دافئة

ومظلمة، لدخول الجسم في النوم بشكل سريع.

إذا لم يتوفر بالمكتب غرفة للراحة، فيمكن لقاعة الاجتماعات غير المستخدمة أن تكون البديل المناسب، وكل ما عليك فعله إطفاء الإضاءة، وغلق الستائر

وإغماض عينيك قليلاً.

ويمكن أيضاً النوم بشكل مريح على الكرسي، إذا كان يمكن تعديل وضع ضبطه، فمن الأفضل إرجاعه للخلف بشكل كامل، لكي يتم تمديد القدم بدون الحذاء