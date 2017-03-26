وزير القوى العاملة ينفي تسريح العمالة المصرية بدول الخليج

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة توفر فرص عمل في الخارج للعمالة حتى تنفي ما يتردد من شائعات باتجاه دول الخليج لتسريح العمالة المصرية بها، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن العلاقة بين مصر والدول العربية قوية.

وأشار الوزير- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- إلى أننا حريصين علي توعية العمال بحقوقهم وواجبتهم قبل تسفيرهم إلى الخارج حتي يكونوا مؤهلين لهذه الوظائف، وأن يكونوا علي علم بالقوانين الموجودة بالدولة المتجه لها.