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فيديو| 10 ملايين شقة مغلقة.. والإحصاء: «تشمل شقق المصايف»

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فيديو| 10 ملايين شقة مغلقة.. والإحصاء: «تشمل شقق المصايف» فيديو| 10 ملايين شقة مغلقة.. والإحصاء: «تشمل شقق المصايف»

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز لم يعلن حتى الآن عن حصر نهائي للوحدات السكنية المغلقة، موضحًا أنهم دعوا كبار الكتاب والصحفيين للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالإحصاء.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" :"خلال هذه الزيارة للكتاب الأفاضل زاروا غرفة العمليات وأحد الشاشات كانت عن حالة المباني المغلقة والتي كانت 10 ملايين وحدة سكنية.. هذه البيانات حقيقة لكنها لم يتم الانتهاء من المرحلة وإنهاء الحصر".

وتابع: "الشقق المغلقة تشمل شقق المصايف والشقق الزيادة للعائلة"، موضحًا أن حركة البناء تزايدت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير نظرًا لغياب الرقابة على العقارات.

جدير بالذكر أن شعبة الاستثمار العقاري قالت إن حجم الاستثمارات المهدرة بسبب الوحدات السكنية المغلقة تصل لـ 2 ونصف تريليون جنيه.

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