الشرب والصرف الصحي: مياه القاهرة الجديدة آمنة وغير ملوثة

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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بيانًا ردت خلاله على سؤلًا للدكتورة ماجدة بكري عضو مجلس النواب، حول شكاوى أهالي منطقة القاهرة الجديدة من تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

قالت الشركة: "إيماءًا إلى ما يتم ترديده عن تلوث المياه بالقاهرة الجديدة يرجى التفضل باالإحاطة بأن المياه آمنة وليست بها أى تلوث، وتؤكد الشركة على سلامة مياه الشرب بالمنطقة كما تهيب بالسادة المواطنين عدم تداول أى شائعات قبل التأكد من صحتها، حيث قامت الشركة بمتابعة جميع الشكاوى الواردة من تغير لون أو طعم أو رائحة مياه الشرب بمناطق القاهرة الجديدة وذلك من خلال رفع عينات متعددة من جميع العناوين التى تضررت والتى تتمثل فى "كمبوند الحياة هايتس – كمبوند الجوهرة – كمبوند حدائق الفدا"، وتؤكد الشركة على انها لم ولن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تبعث فى السادة مقدمى الشكاوى الاطمئنان لجودة ونوعية مياه الشرب".

وأضافت: "كانت تتم عمليات رفع وفحص العينات بمعرفة المعمل المتنقل بالشركة وفى حضور السادة مقدمى الشكوى، وعلى سبيل المثال لا الحصر أثناء فحص أحد الشكاوى بكمبوند الجوهرة بتاريخ 17-3-2017 فقد تم رفع العينة بعد تلقى الشكوى مباشرة وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات وعلى الفور قامت شبكات القاهرة الجديدة بغلق الخط المغذى للكمبوند وتم غسيل الخط وتعقيمه وأخذ عينات من جميع الوحدات داخل الكمبوند، كما تم التأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للاستخدام الأدمى قبل إعادة تشغيل الخط مرة أخرى ومرفق صور ضوئية من نتائج وتقارير المعامل للعينات التى تم رفعها فى التعامل مع كل شكوى".