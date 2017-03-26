وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «بتروجيت»

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في تنمية القدرات الذاتية من كوادر بشرية متخصصة وأصول لأحدث المعدات لمواكبة التكنولوجيات المتطورة في تنفيذ المشروعات البترولية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها وزارة البترول لرفع كفاءة ومعدلات الأداء للشركات المتخصصة باعتبارها أدوات قطاع البترول لتنفيذ مشروعاته بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بما ينعكس إيجابًا على فتح مجالات عمل جديدة وزيادة العائدات.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الجمعية العامة لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكيلي أول الوزارة ورئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأشار وزير البترول إلى أن نجاح شركات المقاولات البترولية المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية في عدد من الدول العربية يؤكد كفاءتها وقدرتها على الاستمرار والمنافسة والفوز بمناقصات عالمية جديدة وتسهم في فتح مجالات عمل جديدة وإيجاد مورد دولاري.