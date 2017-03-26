أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «بتروجيت»

Google+ Print
وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «بتروجيت» وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «بتروجيت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستمرار في تنمية القدرات الذاتية من كوادر بشرية متخصصة وأصول لأحدث المعدات لمواكبة التكنولوجيات المتطورة في تنفيذ المشروعات البترولية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها وزارة البترول لرفع كفاءة ومعدلات الأداء للشركات المتخصصة باعتبارها أدوات قطاع البترول لتنفيذ مشروعاته بأعلى كفاءة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بما ينعكس إيجابًا على فتح مجالات عمل جديدة وزيادة العائدات.
 
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الجمعية العامة لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكيلي أول الوزارة ورئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأشار وزير البترول إلى أن نجاح شركات المقاولات البترولية المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية في عدد من الدول العربية يؤكد كفاءتها وقدرتها على الاستمرار والمنافسة والفوز بمناقصات عالمية جديدة وتسهم في فتح مجالات عمل جديدة وإيجاد مورد دولاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه