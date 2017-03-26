أبو الغيط عن «القمة العربية»: لا بديل أمامنا سوى الإصلاح

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قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن التحديات الاقتصادية العربية على أولويات أجندة أعمال القمة العربية الـ 24، مؤكدًا أن المواطن العربي ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي وثقته بالمستقبل ضعيفة.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، اليوم الأحد، أن الحكومات العربية وضعت التنمية الاقتصادية هدف لها، وهناك خطط طموحة تخاطب المستقبل، فلا بديل أمامنا سوى الإصلاح.

واستكمل: "القطاع العام متضخم وضعيف في الإنتاج، ويعجز عن جذب الاستثمارات، فالعالم العربي في سباق مع الزمن خاصة أن معدلات النمو السكاني في المنطقة هي الأعلى عالميًا وفي تزايد مستمر".

وتابع: "ثلث المواطنين العرب تقع أعمارهم بين 15 لـ 29 سنة، لا تحتاج الحكومات العربية لملاحقة هذا النمو السكاني ولكن مطلوب منها التجاوب المستمر مع إطلاعات الشباب فهم أمل هذه المنطقة وطوق النجاة، والاستثمار فيهم هو أقصى طموحاتنا فنحن نحتاج لمنظومة اقتصادية تحفز على الابتكار وتفجير ينابيع الإبداع".