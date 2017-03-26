بالفيديو.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على كافة الأنحاء، بارد ليلًا، موضحين أن طقس اليوم ربيعي لطيف على كافة أنحاء الجمهورية.

وقال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، من حركة الرياح معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومهيأة للأنشطة البحرية كافة، محذرًا من الشبورة المائية على الطرق والمحاور كافة خلال ساعات الصباح الأولى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة علي القاهرة العظمي 24، والصغري 14، والإسكندرية 22/15، مرسي مطروح 21/11، بورسعيد 22/15، دمياط 21/15، الإسماعيلية 24/10، السويس 24/11، العريش 21/5، طابا 23/10، الغردقة 27/16، شرم الشيخ 26/19، رفح 20/4، المنيا 25/11، وسط الدلتا 24/13، أسيوط 25/11، الأقصر 28/13، أسوان 29/15، شلاتين 29/17، حلايب 27/19، الوادي الجديد 27/14 .



