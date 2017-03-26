الإفتاء: زرع العدسات الملونة والكحل جائز للفتاة أمام غير المحارم

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قالت دار الإفتاء خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول حكم زرع العدسات الملونة بالعين، إنه حكم أباح الشرع للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، منشورة على موقعها الرسمي، حملت رقم مسلسل " 3023"، أنه نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر.

وأوضحت: "إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وشددت الإفتاء على أن استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين:

الأول: أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها.

الثاني: أن لا يكون فيها ضرر عليها.