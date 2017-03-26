المجتمعات العمرانية: بدء بيع كراسة شروط 1000 مقبرة للمسلمين

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قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن جهاز العاشر من رمضان سيبدأ من اليوم فى بيع كراسات الشروط والمواصفات لعدد 1000 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 م2 للمقبرة، بنظام حق الانتفاع بالمدينة.

وأضاف السباعي، أنه سيتم طرح كراسات الشروط والمواصفات للبيع بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، ابتداء من اليوم، وحتى يوم الخميس الموافق 27/4/2017، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/4/2017، وحتى يوم الخميس الموافق 4/5/2017، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: "يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا "مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة"، موضحًا أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، يوم الأحد الموافق21/5/2017.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أن قيمة المقبرة للمقيمين بالمدينة 54.4 ألف جنيه، إضافة إلى 5 آلاف جنيه وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه (دفعة حجز) مع استمارة الحجز، بشيك مقبول الدفع باسم جهاز المدينة، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة الوديعة خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة.