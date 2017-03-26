«طائرة الأهلي» تواجه أهلي برج بوعريريج في نصف نهائي إفريقيا

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يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة محمد مصيلحي، المدير الفني، مع نظيره فريق برج بوعريج الجزائري، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية للأندية المقامة حاليًا بتونس، وتستمر حتى يوم 28 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعود في مباراة اليوم، محمد عادل لاعب الفريق الذي تم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 1000 دولار، بسبب ما بدر منه تجاه جماهير فريق الترجي التونسي في الجولة الثانية من الدور الأول.

وجاء تأهل الأهلي بعد التغلب على فريق السجون الكيني، بنتيجة (3-0) في الدور ربع النهائي.