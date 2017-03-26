مجاهد يقدم تقرير عن «فضيحة زامبيا» إلى اتحاد الكرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سلّم أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقريره إلى مجلس الجبلاية، عن مشاركة منتخب الشباب، في بطولة إفريقيا، التي أقيمت في زامبيا، بصفته كان رئيسًا للبعثة.

وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مجاهد ركز في تقريره على 3 محاور تتمثل في وجود فارق كبير في اللياقة البدنية بين منتخب مصر والمنتخبات الإفريقية.

كما ذكر مجاهد في تقريره عن ضرورة أن يعتاد اللاعبين على الأجواء الإفريقية الصعبة، من حيث الملاعب السيئة وفنادق الإقامة، المتواضعة منذ الصغر.

ووأنهى مجاهد تقريره إن هناك بعض الأندية التي كانت تتعنت في إرسال لاعيبها للمنتخب مما أثر سلبًا في التجهيز للبطولة.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب خرج من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.