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مجاهد يقدم تقرير عن «فضيحة زامبيا» إلى اتحاد الكرة

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مجاهد يقدم تقرير عن «فضيحة زامبيا» إلى اتحاد الكرة مجاهد يقدم تقرير عن «فضيحة زامبيا» إلى اتحاد الكرة

التحرير

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سلّم أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقريره إلى مجلس الجبلاية، عن مشاركة منتخب الشباب، في بطولة إفريقيا، التي أقيمت في زامبيا، بصفته كان رئيسًا للبعثة.

وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مجاهد ركز في تقريره على 3 محاور تتمثل في وجود فارق كبير في اللياقة البدنية بين منتخب والمنتخبات الإفريقية.

كما ذكر مجاهد في تقريره عن ضرورة أن يعتاد اللاعبين على الأجواء الإفريقية الصعبة، من حيث الملاعب السيئة وفنادق الإقامة، المتواضعة منذ الصغر.

ووأنهى مجاهد تقريره إن هناك بعض الأندية التي كانت تتعنت في إرسال لاعيبها للمنتخب مما أثر سلبًا في التجهيز للبطولة.

يذكر أن الوطني للشباب خرج من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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التحرير

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