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ملامح تشكيل منتخب المحليين أمام بنين

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ملامح تشكيل منتخب المحليين أمام بنين ملامح تشكيل منتخب المحليين أمام بنين

التحرير

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استقر هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب للمحليين، على بعض ملامح التشكيل الذي سيخوض به لقاء بنين الودي، المقرر له غدًا الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وعلمت «التحرير» أنه من المقرر أن يتم استبعاد حسام عرفات، وصلاح سليمان، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الضامة، بينما يُعاني الثاني من شد في العضلة الخلفية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (في الشوط الأول) - عماد السيد (الشوط الثاني).

الجهة اليسرى: مفاضلة بين محمد حمدي والسيد سالم.

الجهة اليمنى: حسين الشحات.

قلب الدفاع: محمود علاء وأحمد سامي.

خط الوسط المدافع: نور السيد ومحمود متولي.

خط الوسط المهاجم: مفاضلة بين محمد هلال وهشام محمد وناصر ماهر وإبراهيم حسن ومحمد عنتر، لاختيار 3 لاعبين منهم.

الهجوم: عمرو مرعي (في الشوط الأول) -  خالد قمر (في الشوط الثاني).

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التحرير

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